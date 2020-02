Mafia Foggiana ed estorsioni, arresto bis per 3 uomini

Rassegna Stampa

I tre già in carcere. Tartassati commerciante e imprenditore

Foggia. Gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, a Salvatore Consalvo, Leonardo Ciavarella e Pasquale Nardella, i tre foggiani accusati a vario titolo di due tentativi di estorsioni ai danni di un imprenditore edile e di un commerciante. Manca all'appello un quarto indagato, un rumeno tuttora ricercato. I tre erano stati fermati lo scorso 20 gennaio in base a decreti disposti congiuntamente dalla Dda di Bari e dalla Procura dauna. Il Gip di Foggia Armando dello Iacovo aveva convalidato i fermi per poi dichiararsi incompetente vista la contestazione dell'aggravante di mafiosita'. Se il Gip di Bari non avesse spiccato la nuova ordinanza confermativa entro 20 giorni i tre sarebbero tornati in liberta'. Alla loro identificazione si e' giunti grazie alle denuncia sporte dalle vittime e alle dichiarazioni di un nuovo pentito della Mafia Foggiana, Carlo Verderosa, legato al clan Moretti a cui sono ritenuti collegati anche i tre arrestati. Salvatore Consalvo e il rumeno sono accusati di aver tentato di estorcere 100mila euro a un imprenditore edile foggiano. Leonardo Ciavarella e Pasquale Nardella sono accusati del tentativo di estorsione da 5mila euro a un commerciante gia' nel mirino del racket del pizzo, pretendendo soldi per pagare le spese legali di Rocco Moretti junior, nipote dell'omonimo capo clan e gia' arrestato a febbraio 2019 per un'altra tentata estorsione sempre allo stesso commerciante.



ANSA