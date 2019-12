Bari, colpo a clan Parisi-Palermiti-Milella: 15 arresti

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale, supportati dai "Cacciatori di Puglia", dal Nucleo Cinofili e dal 6 Elinucleo CC di Bari hanno eseguito quindici arresti, di cui 12 in carcere e 3 obbligo di dimora e presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, e decine di perquisizione nei confronti di capi e gregari del clan Parisi - Palermiti - Milella, ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione in concorso di un arsenale, costituito da numerose armi da fuoco, da guerra e comuni, talune anche clandestine e di migliaia di munizioni. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di attività d'indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. L'operazione di oggi è frutto delle indagini avviate nel 2014 dopo il ritrovamento, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di via Di Vagno - tra l'altro a poca distanza dal Comando provinciale dei Carabinieri - di un vero e proprio arsenale del clan: 40 armi, alcune clandestine e da guerra, anche AK 47 kalashnikov, pistole mitragliatrici, fucili calibro 12, molte pistole e migliaia di proiettili. Nell'appartamento furono, inoltre, sequestrati 10 kg di cocaina, in parte suddivisi in dosi, e venne arrestato in flagranza Alessandro Patruno, 66enne, affittuario dell'immobile e oggi anche tra i destinatari di questa ordinanza. Da quel giorno, le indagini del Nucleo investigativo dei Carabinieri proseguirono riconducendo l'arsenale al clan, in particolare alla frangia diretta da Domenico Milella che all'epoca, 39enne, era in carcere a Taranto per altri reati.

Ora in carcere sono finiti: di nuovo Milella, poi appunto Patruno, quindi Michele Ruggieri, Giovanni Diomede, Edoardo Caizzi, Giovanni Caizzi, Nicola Bruno, Giulio Bacani, Marco Ferrigni, Alessio Marzulli, Marco Barone e Sebastiano Ruggieri. Sono stati sottoposti a obbligo di dimora e di firma Leonardo Pasquale Tritta, Antonino Palermiti e Beniamino Milella, il padre di Domenico.