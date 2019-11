Guerra mafia nel Foggiano: 4 condanne reclusione Gup Bari

Rassegna Stampa

Foggia. Sono quattro le condanne, per un totale di 68 anni di carcere, emesse dal gup del tribunale di Bari, Marco Galesi, al termine del processo con rito abbreviato, a quattro presunti mafiosi di Foggia, affiliati al clan Moretti-Pellegrino-Lanza. Le accuse, a vario titolo, riguardano una serie di tentati omicidi, messi a segno nel corso di una guerra di mafia foggiana. Venti anni di reclusione per Gianfranco Bruno, detto 'Il primitivo', e Giuseppe Ricco, 14 anni per Antonio Bruno e Antonio Carmine Piscitelli. Per la direzione distrettuale antimafia di Bari, i quattro pianificarono una serie di agguati per vendicare l'omicidio di Rodolfo Bruno, padre di Antonio, uno degli imputati, ucciso nel novembre 2018. Nel processo erano contestati i duplici agguati nei confronti di Gioacchino Frascolla e Mario Clemente del 16 e del 23 gennaio e poi il duplice tentato omicidio dei fratelli Gioacchino e Antonio Riccardo Augusto Frascolla del 26 gennaio. Agguati, secondo la tesi dell'accusa, messi a segno nell'ambito della guerra tra Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla, batterie della 'Società Foggiana', la mafia del capoluogo, da sempre ritenuti rivali.

AGI