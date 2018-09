Mafia: morto in cella Antonio Di Cosola, boss barese pentito

Rassegna Stampa

Bari. E' morto in carcere all'età di 64 anni il boss barese Antonio Di Cosola, da alcuni anni collaboratore di giustizia. Di Cosola era detenuto nel penitenziario di Monza. A quanto si apprende sarebbe deceduto questa mattina per un infarto. Il boss era sottoposto a programma di protezione, come la moglie e il figlio (entrambi in località protetta), dopo essersi pentito nel settembre 2015 e aver rivelato particolari relativi ai traffici illeciti degli ultimi decenni da lui stesso gestiti e dal clan di cui era il capo. Fino alla decisione di collaborare con la giustizia era stato detenuto al regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro. Antonio Di Cosola è stato coinvolto nelle più importanti inchieste sulla criminalità organizzata barese e condannato in via definitiva in diversi procedimenti per mafia. Il boss fu coinvolto (poi assolto con rito abbreviato) anche nell'inchiesta Domino, insieme con un altro capo clan barese, Savinuccio Parisi.



ANSA