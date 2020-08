Camorra: boss Cutolo in ospedale per una crisi respiratoria

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Da alcuni giorni il boss della Nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, detenuto al 41 bis, si trova ricoverato nell'ospedale di Parma nel reparto destinato ai detenuti. E' stato trasferito d'urgenza dall'infermeria del carcere per un aggravamento delle sue condizioni, per una crisi respiratoria e per un quadro clinico scompensato rispetto ad altre gravi patologie come il diabete. A dare la notizia del trasferimento di Cutolo in ospedale è stato il quotidiano napoletano 'Il Mattino', mentre i familiari hanno appreso dello spostamento soltanto nella giornata di ieri.