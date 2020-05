Camorra: 38 anni fa veniva uccisa la piccola Simonetta Lamberti

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Il sindaco di Cava de' Tirreni ha deposto stamane un omaggio floreale nel parco Falcone e Borsellino di viale Crispi

Moriva 38 anni fa la piccola Simonetta Lamberti, uccisa a 11 anni dalla Camorra. Una morte crudele, la sua, che commosse l'Italia, e una inchiesta lunga conclusa con una condanna poco tempo fa. Di lei ora rimane una targa ricordo nella biblioteca della scuola che frequentava, scoperta dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini nel 1984 una colonna spezzata in via Marcello Garzia e lo stadio a lei intitolato a Cava de' Tirreni, piccolo centro arroccato in montagna nel Salernitano. Simonetta quel 29 maggio di 38 anni fa stava tornando a casa dalla spiaggia di Vietri sul Mare, in auto, dopo aver passato la mattinata i compagnia del padre, Alfonso, procuratore a Sala Consilina diventato per la criminalità organizzata locale un personaggio scomodo perché troppo impegnato a combatterla. Un'altra auto affiancò quella del magistrato e da uno dei finestrini partì una raffica di proiettili che ferì il magistrato e colpì in pieno la bambina. Vana fu la corsa disperata al vicino ospedale di Cava, prima, e poi al Cardarelli di Napoli. Le ferite erano troppo gravi e Simonetta morì qualche ora dopo. Alfonso Lamberti, nonostante fosse stato colpito alla testa, riuscì a sopravvivere.

Morirà a nel 2015, all'età di 78 anni. Dopo una vita trascorsa alla ricerca dei killer di sua figlia, ma non prima di subire l'onta di un arresto il 18 maggio 2003 in base a dichiarazione di un pentito eccellente, il boss poi pentito Pasquale Galasso, che lo bollava come il giudice che aveva emesso per il capoclan Carmine Alfieri e per lui annullamenti di misure di prevenzione patrimoniale e personale, accuse rivelatisi inconsistenti. L'indagine per trovare esecutori e mandanti del tragico agguato già nel 1987 vide una condanna all'ergastolo di un assassino, Francesco Apicella, e un anno dopo il proscioglimento di altre due persone, una delle quali era Salvatore di Maio. Nel 2011 arrivò la svolta quando Antonio Pignataro, un pregiudicato, confessò di aver partecipato alla pianificazione dell'agguato compiuto da altre quattro persone su mandato proprio di Salvatore Di Maio. Pignataro venne condannato a 30 anni, ma dal 2019 è scarcerato e sottoposto all'obbligo di dimora. Il ricordo della bimba dagli occhi azzuri e i capelli biondissimi ora è affidato alla sorella omonima, che ha anche incontrato Pignataro, e dalla madre, Angela Procaccini, che ha pubblicamente perdonato l'uomo. Nel ricordo di Simonetta Lamberti, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, accompagnato da assessori e consiglieri comunali, ha deposto, stamane, un omaggio floreale nel parco Falcone e Borsellino di viale Crispi, davanti al monumento che ricorda il piccolo angelo.



Fonte: Agi