Droga e Camorra: arrestati 19 persone e 2 con obbligo di dimora

Importante operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli contro i clan camorristici e il narcotraffico. I militari questa mattina all’alba hanno eseguito due provvedimenti emessi dai gip dei Tribunali di Napoli e Torre Annunziata nei confronti di 37 persone (35 arresti e due obblighi di dimora). Il primo provvedimento eseguito a Marano sotto il coordinamento della DDA di Napoli, ha portato all'arresto di 16 persone contigue al Clan "Polverino”, gravemente indiziate dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e all'intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso. Mentre a Torre Annunziata, sotto il coordinamento della Procura oplontina, sono 19 le persone arrestate e 2 colpite dalla misura dell'obbligo di dimora per i reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi e falsità ideologica commessa dal privato.

Secondo quanto emerso dalle indagini per sfuggire ai controlli e in particolare alle intercettazioni telefoniche, gli accusati si sarebbero serviti di carte d'identità e passaporti falsi intestati a soggetti stranieri, documenti contraffatti che poi venivano utilizzati per attivare le sim card telefoniche normalmente in uso. Uno stratagemma che però non ha frenato il lavoro delle forze dell'ordine che, grazie ad un'indagine avviata nel novembre del 2017 hanno potuto documentare oltre settanta episodi di cessione e spaccio di droga.

Nel corso delle indagini, a riscontro delle attività di intercettazione poste in essere, sono stati rinvenuti e sequestrati in più occasioni quantitativi di droga pari complessivamente a circa 25 chili di marijuana e 420 grammi di cocaina.



Foto © Imagoeconomica