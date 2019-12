Camorra: pronti a chiedere pizzo Natale, arresti clan Casalesi

Rassegna Stampa

In otto avevano estorto denaro a commercianti lo scorso anno

CASERTA. Avrebbero compiuto, per conto del clan dei Casalesi, estorsioni ai danni di commercianti di Aversa (Caserta) prima delle festivita' natalizie del 2018: e' l'accusa contestata ad otto presunti esponenti della cosca camorristica, tra cui un ragazzo minorenne, arrestati questa mattina, su ordine del gip di Napoli, dai carabinieri del Gruppo di Aversa, giusto in tempo per evitare che anche in questa prossima vigilia di feste potessero tornare in strada a chiedere il pizzo. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, che ha coordinato le indagini. Il gruppo di estorsori, e' emerso, faceva riferimento alle fazioni Bidognetti e Schiavone del clan dei Casalesi. I carabinieri guidati dal comandante del reparto territoriale, Donato D'Amato, hanno scoperto, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, e mediante classici servizi di pedinamento, che gli indagati, proprio un anno fa, avevano battuto a tappeto le attivita' commerciali di Aversa, e dei comuni vicini di Lusciano e Parete, soprattutto ristoranti e imprese di trasporti,chiedendo tangenti dai 250 euro ai 15mila euro. I soldi servivano per pagare lo stipendio agli affiliati e sostenere le famiglie dei detenuti, ma molti operatori economici non hanno ceduto, hanno preso tempo, e alla fine su oltre 10 richieste estorsive, solo due sono andate a buon fine.



ANSA