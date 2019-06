'Ndrangheta: boss ai domiciliari viola prescrizioni, arrestato

Rassegna Stampa

Sinopoli. I carabinieri della Stazione di Sinopoli e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale reggino, Giuseppe Alvaro, di 76 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, con l'accusa di essersi reso responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli dall'autorita' giudiziaria. "Alvaro, alias 'u trappitaru' - riferiscono i carabinieri in una nota stampa - è ritenuto esponente di spicco dell'omonima

cosca dei "carnicani", già soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per associazione mafiosa, emessa a suo carico in occasione dell'operazione Iris condotta dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia reggina. Le violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, effettuate da Alvaro al fine di continuare ad incontrare gli altri affiliati della consorteria criminale, sono state prontamente segnalate dalla Stazione carabinieri di Sinopoli ed hanno comportato l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere".



ANSA