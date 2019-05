'Ndrangheta: don Ciotti, operazione Crotone è un bel segnale

Rassegna Stampa

"Ognuno faccia sua parte, basta con rassegnazione e neutralita'"

Cassano allo Jonio. "L'operazione contro la 'ndrangheta fatta a Crotone rappresenta un bel segnale". Lo ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, commentando a Cassano allo Jonio l'operazione della Dda di Catanzaro contro la 'Ndrangheta denominata "Malapianta". "Da una parte - aggiunto don Ciotti - esprimo tutta la mia stima nei confronti degli organi investigativi e della magistratura, che devono essere potenziati per consentirgli di essere più efficaci e veloci. Dall'altra dico, ancora una volta, che come cittadini dobbiamo assumere un ruolo più attivo. La democrazia ha bisogno delle Istituzioni, ma anche che ognuno di noi faccia di più la sua parte. Basta con la rassegnazione, la delega, l'indifferenza o la neutralità. Soprattutto basta anche con i mormoranti, quelli che stanno sempre zitti ma poi quando sono in giro pettegolano, giudicano, etichettano. Dobbiamo fare un salto di qualità, oggi più che mai necessario per migliorare un Paese che dalla ricerca del Censis resa nota oggi è emerso come impaurito e ingessato. C'è bisogno di uno scatto ancora più forte nel contrasto alle varie forme di violenza, illegalità, corruzione e di mafia. Solo con il lavoro, la scuola, le politiche sociali e i servizi si può portare un contributo al cambiamento".



ANSA



Foto © Imagoeconomica