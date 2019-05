'Ndrangheta: 5 in manette per omicidio a Milano e Crotone

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Fatta luce su due delitti commessi nel 2007 e 2008

Nell'ambito di un'inchiesta eseguita in sinergia dalla Dda di Milano e Catanzaro, coordinata rispettivamente dai procuratori Francesco Greco e Nicola Gratteri, è stata data esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di 5 indagati per omicidio aggravato dalle finalità mafiose. I delitti in questione sono quelli Vincenzo Pirillo, ucciso il 5 agosto 2007 a Ciro' Marina (Crotone) e di Cataldo Aloisio, assassinato il 27 settembre 2008 a Legnano (Milano). Le indagini dei Carabinieri del Ros hanno permesso di risalire a mandanti ed autori dei due omicidi accertando che sono decisi e maturati in seno all'organizzazione criminale di Cirò Marina nella persona di Silvio Farao e Cataldo Maricola (che sarebbe stato anche l'esecutore materiale dell'assassinio di Pirillo), per punirne l'impropria gestione delle casse del clan. Nello specifico invece, per quanto concerne l'omicidio Alosio (nipote di Pirillo) era stato conseguentemente deliberato ed eseguito da Vincenzo Rispoli e Vincenzo Farao per il timore di una sua vendetta, che avrebbe inevitabilmente destabilizzato gli equilibri dell'associazione mafiosa.