Mafia: corse di cavalli truccate dai boss, 4 condanne

E' arrivata ieri sera la sentenza nel processo, celebrato col rito abbreviato, denominato "Corsa nostra", sulle corse dei cavalli truccate dalla Mafia. Il gup del tribunale di Palermo, Walter Turturici, ha condannato quattro degli imputati e assolto Rosario Profeta. Il giudice, che è andato oltre le richieste dei pm Amelia Luise e Felice De Benedittis, ha inflitto 9 anni e 4 mesi a Massimiliano Gibbisi e una pena leggermente superiore (9 anni, 4 mesi e 10 giorni) a Domenico Zanca. Otto anni e 8 mesi a Salvatore La Gala, mentre Sergio Napolitano ha avuto 4 anni. Zanca e Napolitano sono stati riarrestati nel blitz Mani in pasta di martedì scorso. Gibbisi, secondo l'accusa, pur essendo di Pagliarelli, avrebbe gestito l'ippodromo della Favorita (chiuso proprio per le infiltrazioni di Cosa nostra) per conto del clan di San Lorenzo. Per i tre imputati che hanno avuto le pene più alte l'accusa di associazione mafiosa è stata derubricata in concorso esterno.



