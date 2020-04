Mafia: sequestrate auto lussuose a imprenditore di Troina

Rassegna Stampa

I militari della Guardia di Finanza di Enna hanno sequestrato stamani numerose auto appartenenti a un 50enne di Troina. L’uomo, che si trova detenuto per mafia, era stato arrestato nell'ambito dell'operazione "Discovery 2", in quanto ritenuto appartenente al gruppo criminale attivo a Troina, specializzato in estorsioni e rapine, compiute con l'aggravante mafiosa. Tra le auto sequestrate due Mercedes e un'Alfa Giulia di valore storico, oltre ad un fuoristrada ed un mezzo furgonato, cha vanno ad aggiungersi al precedente provvedimento eseguito a dicembre, riguardante 19 appezzamenti di terreno e 4 fabbricati, pari ad oltre 200 mila euro.

Esaminata, inoltre, la posizione di un sorvegliato della provincia di Enna già condannato per associazione di stampo mafioso, soggetto all'obbligo, per dieci anni, di comunicare al competente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria tutte le variazioni che intervengono nel proprio patrimonio: è stato constatato che il 66enne di Regalbuto, coinvolto nel processo "Iblis" aveva compiuto operazioni immobiliari per oltre 600 mila euro omettendo di darne comunicazione. Per questi beni il tribunale di Enna ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Tra i beni sottoposti a sequestro risultano 7 appartamenti, 2 locali commerciali, 2 autorimesse, 2 fabbricati a destinazione produttiva, 133 ettari di terreno e 5 fabbricati rurali, oltre a liquidita' bancarie per 51 mila euro.



Fonte: AGI



Foto © Imagoeconomica