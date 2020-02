Mafia: traffico droga, chiesti quasi tre secoli di carcere per 18 imputati

Rassegna Stampa

di AMDuemila

I pm della Dda di Palermo Amelia Luise e Giorgia Spiri hanno chiesto poco meno di tre secoli di carcere, esattamente 275 anni, per 18 imputati del traffico di droga denominato "Push away", scoperto dalla polizia, l'estate scorsa, nel quartiere del Borgo Vecchio. Nell'acquisto e nella rivendita di ingenti partite di hashish e marijuana, compiuti in combutta con Cosa nostra, sarebbero stati coinvolti anche una serie di minorenni, appartenenti alle famiglie sotto processo, col rito abbreviato, davanti al Gup del tribunale, Elisabetta Stampacchia. Gli imputati hanno scelto il rito alternativo anche per cercare di fruire delle riduzioni di pena di un terzo. Cio' nonostante le richieste sono pesantissime: 24 anni per Maurizio Fecarotta, Giovanni e Marco Trapani; 20 per Francesco Madonia, Davide Melignano, Antonio Miceli, Giuseppa Tantillo; 18 anni e 8 mesi per Domenica Ragusa e Sebastiana Miceli, detta Paola; 12 anni per Domenico Lo Negro, Giuseppe Mangano, Giovanni Greco; 10 per Luigi Miceli; 8 per Guido e Lucio Benfante, Giovanni Tarallo e Gabriele Guardabasso; 6 anni e 8 mesi infine per Giovanni Tantillo.

Le indagini hanno avuto un importante contributo del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo che ha anche accusato la sorella ed il cognato di aver smerciato grossi quantitativi di droga.

Era anche emerso che lo smercio per strada era garantito da giovanissimi pusher, alcuni anche minorenni, che guadagnavano il 20% del venduto e qualche dose.

Inoltre che i fornitori non avevano contatti diretti con la rete di spaccio ma garantivano l'approvigionamento di droga (soprattutto hashish e marijuana e in minima parte cocaina, ndr) per il mercato del Borgo Vecchio.



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica