Processo ''Talea'': 12 condanne contro i clan di Palermo

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo, Walter Turturici, ha condannato in abbreviato un gruppo di appartenenti alle famiglie mafiose dei quartieri occidentali del capoluogo siciliano. Dodici in tutto le condanne, a pene variabili tra 2 e poco meno di 10 anni. Nove anni e 8 mesi, la condanna più elevata, è toccata a Pietro Salsiera; 8 anni e 8 mesi a Giuseppe Fricano; 7 anni, un mese e 10 giorni a Salvatore Di Maio. A seguire Luigi Siragusa e Antonino Tarallo, 4 anni e 8 mesi ciascuno. Poi Carlo Napoli tre anni e otto mesi, Michele Pillitteri 3 anni e Carlo Giannusa, tutti in continuazione con precedenti condanne cosi' come Antonino Siragusa, che ha avuto 2 anni. Infine Corrado Spataro 4 anni e un mese e pene minori ai collaboratori di giustizia Sergio Macaluso, due anni, e Domenico Mammi, un anno e cinque mesi. Il giudice ha accolto le tesi e le richieste del pm Amelia Luise. Il processo è uno dei tronconi nati dall'inchiesta Talea bis, su una serie di estorsioni commesse dai gruppi mafiosi dei quartieri di Resuttana e San Lorenzo; disposti anche risarcimenti nei confronti delle vittime delle estorsioni e delle associazioni che si sono costituite parte civile assieme alle persone offese.

Tra le parti civili vi erano anche i titolari della pizzeria La Braciera, che avevano denunciato con l'ausilio di Addiopizzo. "Nel processo siamo risultati l'unica associazione ad aver assisto vittime di estorsione dopo un percorso di ascolto e sostegno durato un anno e mezzo accanto a chi era stato taglieggiato", hanno commentato all'Adnkronos i membri dell'associazione. "Un anno e mezzo di incontri, paure, silenzi, incertezze, solitudini, ansie e preoccupazioni prima che tutto sfociasse in un racconto di anni di estorsione e in pagine di verbali di denuncia. Un racconto poi confluito nell'operazione della procura e dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo che nel 2018 aveva ancora una volta arrestato diversi esponenti del mandamento Resuttana San Lorenzo, accusati di estorsione ai danni di commercianti e imprenditori".

"Va sottolineato - hanno poi aggiunto - che a una sempre più incisiva e costante repressione portata avanti da magistrati e forze dell'ordine, non seguono ancora vigorose politiche sociali e sul lavoro, fondamentali per superare fenomeni criminali e mafiosi. Viviamo, purtroppo, in un contesto dove diritti essenziali come quelli alla casa e al lavoro sono ancora un miraggio per molti, costretti a vivere in condizioni di degrado e povertà che rimangono diffuse". "Per tutto questo - hanno infine concluso - proseguiamo il nostro impegno quotidiano per le strade di Palermo e in provincia. Con i nostri limiti ma con l'energia e l'entusiasmo di sempre, a fianco di chi si oppone al racket e insieme a chi, a piazza Magione, vive situazioni di disagio economico e sociale, per costruire collettivamente una reale prospettiva di cambiamento".