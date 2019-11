''Colluso con Cosa nostra''. A Palermo sequestrati 17 milioni di beni al ''ras degli pneumatici''

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Questa mattina su richiesta della procura di Palermo la Sezione Misure di prevenzione ha emesso un provvedimento di sequestro di aziende, disponibilità patrimoniali e finanziarie nei confronti dell’incensurato Vincenzo Gammicchia (71 anni), noto imprenditore palermitano nel settore della vendita di pneumatici. L’operazione è stata posta in essere da almeno 50 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo supportati dagli elicotteri della Sezione Aerea di Palermo. Le indagini sono state condotte dagli specialisti del Gico che hanno sottoposto al setaccio atti giudiziari e informazioni patrimoniali, che riguardano un arco temporale di oltre 40 anni. Dalla ricostruzione emerge “come Vincenzo Gammicchia sia da ritenere un imprenditore contiguo alla criminalità organizzata". Durante le investigazioni degli inquirenti, infatti, si è reso necessario analizzare e riscontrare le dichiarazioni, precise, puntuali e ricorrenti, rese nel corso degli anni da numerosi collaboratori di giustizia, che lo indicano come "soggetto a disposizione" di Cosa nostra per investire nelle proprie attività risorse di provenienza illecita riconducibili alle famiglie mafiose dei Galatolo e dei Fontana, attive nei quartieri Acquasanta e Arenella. Sono così emersi elementi per ritenere l'imprenditore "un soggetto socialmente pericoloso", in quanto "appartenente (anche se non partecipe) al sodalizio mafioso, in considerazione dei fattivi contributi forniti nel tempo, diversificati nelle prestazioni concrete, ma comunque coerenti e riconducibili all'inquadramento di Gammmicchia nella categoria dell'imprenditore colluso con la Mafia".

L’attività imprenditoriale di Gammicchia, da quanto si apprende dalla ricostruzione degli inquirenti, avviata alla fine degli anni '70 è iniziata congiuntamente a quella illecita. L’uomo si “è prestato ad occultare e schermare risorse di provenienza illecita, investendole nella propria attività e pattuendo con esponenti di spicco del sodalizio forme di compartecipazioni da cui derivava il versamento di somme negli anni". Più tardi, nei primi anni 80 i fratelli Giuseppe e Vincenzo Galatolo avrebbero investito nell'attività di rivendita di pneumatici 100 o 200 milioni di vecchie lire "per farlo iniziare"; avrebbe fornito nel tempo vari contributi di natura illecita approfittando della propria impresa, "mettendosi a disposizione per organizzare presso i locali della sua attività commerciale incontri tra esponenti mafiosi" e per favorire il furto di autovetture che gli erano state consegnate per interventi e riparazioni, duplicando le chiavi e annotando gli indirizzi di residenza dei clienti. Non solo. Risulta anche che avrebbe ottenuto, siglando specifici accordi con esponenti di spicco del sodalizio, l'esonero da richieste estorsive e persino l'appoggio del clan nell'eliminazione della concorrenza con metodi mafiosi intimidatori, in occasione della possibile apertura di un punto vendita nei pressi della sua attività commerciale da parte di un diretto concorrente: una testa di capretto posta sulla recinzione dell'area ove avrebbe aperto la nuova impresa e una telefonata convinsero, secondo i collaboratori, il malcapitato a lasciare stare. Tenuto conto della "vicinanza" al clan, nonché dei finanziamenti delle prime iniziative imprenditoriali da parte della cosca criminale, il Tribunale ha quindi disposto il sequestro dell'intera attività imprenditoriale e di tutto il patrimonio nella sua disponibilità. E' stato quindi eseguito il sequestro di due imprese e relativi compendi aziendali ubicati a Palermo, operanti nel settore della vendita e riparazione di pneumatici, con cinque punti vendita dislocati in diversi quartieri cittadini; l'80% delle quote societarie di un Consorzio sito a Palermo, operante nel settore della revisione dei veicoli; 25 immobili (appartamenti e magazzini), tra i quali in particolare due ville di cui una in zona San Lorenzo con piscina ed una a Isola delle Femmine; 44 rapporti bancari, 10 polizze vita e due cassette di sicurezza; 11 fra autoveicoli e motoveicoli.

Foto © Imagoeconomica