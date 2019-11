Mafia: nuovo danneggiamento in azienda sorelle Napoli

Rassegna Stampa

Reti recinzione azienda tagliate e mandrie scoperte a pascolare

Palermo. Hanno trovato ancora una volta le reti delle recinzioni tagliate e una mandria che ha invaso i loro terreni. Un nuovo danneggiamento e' stato denunciato dalle sorelle Napoli di Mezzojuso, le proprietarie terriere minacciate dalla Mafia della cui vicenda si e' occupata piu' volte la trasmissione di Massimo Giletti "Non e' l'Arena" su La7. Si tratta del terzo danneggiamento in tre mesi. In precedenza era gia' successo il 3 e 4 settembre, poi ancora il 15 novembre, l'ultimo episodio venerdi' scorso. Una delle sorelle e' arrivata in azienda e ha trovato alcune mucche nei terreni coltivati. Subito e' scattata la segnalazione alla stazione dei carabinieri dei Mezzojuso che dipende dalla compagnia di Misilmeri. E' stata presentata una nuova denuncia che arrivera' sul tavolo della procura di Termini Imerese che coordinano le indagini. Al Tribunale e' in corso un processo che vede imputati tre uomini per i raid avvenuti negli anni scorsi.



ANSA