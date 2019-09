Castelvetrano: solidarieta' alla Polizia locale

Rassegna Stampa

Piena e incondizionata Solidarietà al Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Castelvetrano, la Fondazione Caponnetto, si schiera con le Forze di Polizia Municipale di Castelvetrano.

“Mai lasciare soli chi combatte in prima fila” questo era il monito di nonno Nino, per questo condanniamo il vile gesto ed allo stesso tempo siamo convinti che questi episodi debbano servire per dare forti risposte nell’ambito sociale e culturale nella Nostra città.

Nel ringraziare il tutto il Corpo di Polizia Municipale per il senso del dovere l’abnegazione al lavoro e l’alta professionalità dimostrata in questi anni, siamo sicuri che un gesto inqualificabile come quello avvenuto non intimorirà nessun componente del comando, e che avranno la Fondazione Caponnetto sempre al loro fianco.



Salvatore Calleri Presidente

Giusi Badalamenti uff. Presidenza

Pasquale Calamia uff. Presidenza



In foto: l’auto personale del Comandante Bucca imbrattata con della vernice nera.