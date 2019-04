Mafia: Calcara, Francesco Messina Denaro mi disse di uccidere Borsellino

Rassegna Stampa

Pentito torna ad accusare padre latitante ed ex sindaco Vaccarino

Marsala. "Fu Francesco Messina Denaro, defunto padre di Matteo, a darmi l'incarico di uccidere, nel 1991, l'allora procuratore di Marsala Paolo Borsellino. Un incarico del quale io, inizialmente, ero orgoglioso. Ero una testa calda, allora, ero latitante da un anno e mezzo, ma quando Antonio Vaccarino mi disse che poi sarei dovuto fuggire in Australia e su un biglietto mi scrisse a chi dovevo rivolgermi laggiù, mi è scattato qualcosa dentro...". A raccontarlo è il pentito Vincenzo Calcara, le cui dichiarazioni, nel maggio del 1992, condussero all'arresto dell'ex sindaco Dc di Castelvetrano Antonio Vaccarino. Quest'ultimo e' stato nuovamente arrestato martedì scorso insieme al tenente colonnello dei carabinieri Marco Zappalà, in servizio alla Dia, e dell'appuntato Giuseppe Barcellona. I reati contestati ai due militari sono rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistema informatico; Vaccarino è accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Calcara, anche lui di Castelvetrano come il boss latitante Matteo Messina Denaro, spiega perché decise di non eseguire quell'ordine di morte: "Mi sono detto: questi si vogliono liberare di me. Poi, per fortuna, mi hanno arrestato e ho incontrato Borsellino, al quale ho raccontato tutto. Lui mi fece uscire dal carcere, dove sarei stato ucciso per avere disobbedito agli ordini del capomafia, e mi salvo' la vita. Ci siamo salvati a vicenda".

Dopo essere stato arrestato nell'operazione "Palma", Vaccarino fu condannato dal Tribunale di Marsala a 18 anni di carcere per associazione mafiosa e traffico di droga. Ma in appello, gli furono inflitti soltanto sei anni per traffico di droga. "Su quel biglietto che mi consegno' - spiega Calcara - dove erano scritti i nomi delle persone a cui in Australia mi sarei dovuto rivolgere dopo avere ucciso il procuratore di Marsala, Paolo Borsellino fece effettuare delle perizie che dimostrarono che quella era proprio la calligrafia di Vaccarino".



ANSA



In foto: Francesco Messina Denaro, il primo da sinistra, e Matteo, il terzo