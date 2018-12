Ass. Georgofili: ''Arrestato Mineo, ma ora sia preso lo stragista Messina Denaro''

Rassegna Stampa

Hanno arrestato il presunto Capo di Cosa Nostra Settimo Mineo.

Lo auspichiamo davvero tanto, ma un po’ di scetticismo non possiamo non nasconderlo.

Matteo Messina Denaro Capo o no di Cosa Nostra è sempre latitante dopo le stragi dl 1993. Arrestarlo dovrebbe essere uno scherzo dopo risultati così entusiasmanti di queste ore. Ma temiamo che lo stragista terrorista eversivo di Via dei Georgofili, Matteo Messina Denaro, abbia troppi affari in comune con personaggi vicini alla mafia frequentatori delle aule Parlamentari. E per questo l’arresto per questo forse non avviene. Capiremo di più per questo trionfalistico arresto del nuovo capo di cosa nostra quando sarà messo a confronto con Matteo Messina Denaro. Nel frattempo, bando ai trionfalismi di passati governanti che alle vittime di Riina hanno dato solo pacche sulle spalle. E non solo hanno fatto del 41 bis acqua e sapone per lavarsi le coscienze.



Giovanna Maggiani Chelli

Presidente

Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili