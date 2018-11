Palermo: la Polizia di Stato commemora l’agente Calogero Zucchetto a 36 anni dalla sua barbara uccisione per mano mafiosa

Rassegna Stampa

Domani mattina, alle ore 10.00, presso largo degli Abeti avrà luogo una cerimonia commemorativa in ricordo dell’Agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, in occasione della ricorrenza del 36° anniversario della sua uccisione per mano mafiosa .

Domani, a 36 anni di distanza da quella tragica data nel luogo dell’eccidio, all’angolo tra la via Notarbartolo e la via Libertà, luogo ribattezzato “Largo degli Abeti”, sarà desposta una corona sulla lapide dedicata all’agente.