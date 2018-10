Mafia: condanna definitiva per moglie di Lo Piccolo

Rassegna Stampa

Sentenza emessa da Cassazione, dovrà scontare 8 anni reclusione

Palermo. Andrà in carcere dopo la condanna divenuta definitiva per Rosalia Di Trapani, 70 anni, moglie del boss Salvatore Lo Piccolo. La sentenza è stata emessa ieri a tarda sera dalla Cassazione. La donna, scrive il Giornale di Sicilia, dovrà scontare otto anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione di Cosa nostra al Mercatone della carne di Palermo. Marito e figlio dell'imputata, Salvatore e Sandro Lo Piccolo, ormai pluriergastolani, dovranno scontare 15 anni ciascuno per questa stessa vicenda. Un anno e otto mesi invece per l' ex legale dei capicosca di Tommaso Natale, l'avvocato Marcello Trapani, che collabora con la giustizia.



ANSA



In foto: i boss Lo Piccolo, Sandro e Salvatore, in uno scatto d'archivio