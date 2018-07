Condizionavano mercato ortofrutticolo di Siracusa, 19 arresti

Rassegna Stampa

Operazione 'Araba Fenice' della Polizia di Stato

Roma. La Polizia di Stato di Siracusa sta eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Catania, a carico di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, furti in abitazioni ed aziende agricole. L'attività di indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Siracusa, con l'ausilio dei poliziotti di Catania, ha consentito di accertare l'operatività nei territori della zona sud della provincia aretusea, di un gruppo delinquenziale, che grazie alla forza di intimidazione esercitata dai suoi appartenenti, aveva monopolizzato e condizionato l'intero mercato ortofrutticolo della zona. Le attività illecite riguardavano anche estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, la commissione di furti ad abitazioni ed aziende agricole. Sono sessanta le unità della Polizia di Stato, con il Reparto prevenzione Crimine di Catania impegnate nell'operazione 'Araba Fenice'. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 12 a Catania, presso la sala stampa della Procura Distrettuale, alla quale saranno presenti il Procuratore Capo, Carmelo Zuccaro, il Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo ed il Capo della Squadra Mobile aretusea, Rosalba Stramandino.



Coldiretti, monopolio mafia prezzi ortofrutta fino a +300%

Roma. L'ortofrutta è sottopagata agli agricoltori su valori che non coprono neanche i costi di produzione, ma i prezzi moltiplicano fino al 300% dal campo alla tavola anche per effetto del controllo monopolistico dei mercati operato dalla malavita in certe realtà territoriali. E quanto afferma la Coldiretti, nel commentare l'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Siracusa per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il business delle agromafie, precisa la Coldiretti, nel 2017 vale 21,8 miliardi nel 2017 con un aumento del 30% secondo il rapporto Coldiretti/Eurispes e Osservatorio Agromafie. I punti più sensibili per le infiltrazioni malavitose sono i servizi di trasporto su gomma dell'ortofrutta da e per i mercati; le imprese dell'indotto con estorsioni indirette; la falsificazione delle tracce di provenienza dell'ortofrutta come la falsificazione di etichettature; le lievitazione dei prezzi per effetto di intermediazioni. Mettendo le mani sul comparto alimentare le mafie, sottolinea la Coldiretti, hanno la possibilità di affermare il proprio controllo sul territorio. Per raggiungere l'obiettivo i clan ricorrono a usura, racket estorsivo e abusivismo edilizio, ma anche a furti di attrezzature e mezzi agricoli, abigeato, macellazioni clandestine o danneggiamento delle colture con il taglio di intere piantagioni. Con estorsioni e intimidazioni, poi, impongono la vendita di determinate marche e determinati prodotti agli esercizi commerciali, che a volte, approfittando della crisi economica, arrivano a rilevare direttamente; tutto questo distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale, soffocando l'imprenditoria onesta e compromettono qualità e sicurezza dei prodotti.

