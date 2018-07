Minacce a cronisti Tp24.it, 'dovete morire tutti'

Rassegna Stampa

Direttore denuncia intimidazioni a carabinieri

Marsala. Pesanti minacce sono arrivate alla redazione di "tp24.it", organo d'informazione on line della provincia di Trapani del gruppo editoriale Radio Marsala Centrale. "Non è la prima volta che accade - dice il direttore responsabile Giacomo Di Girolamo - ma stavolta ho deciso di recarmi dai carabinieri per sporgere denuncia anche per tutelare chi lavora nella nostra redazione e nei nostri uffici". Le minacce, ad opera di noti pregiudicati, sono arrivate nel pomeriggio di lunedì scorso tramite la messaggistica facebook di 'tp24'. Si intimava di togliere un articolo, altrimenti "ti faccio passare cose che nella tua vita non hai mai visto". Seguivano altri messaggi minacciosi e offensivi per il direttore della testata. E poi, circa tre ore dopo, visto che l'articolo non gradito non era stato rimosso, "a questi di tp24 mi sa che bisogna andarci nello studio" e infine "dovete morire tutti". La redazione di "tp24.it" e il direttore Di Girolamo, autore di diversi testi su mafia e antimafia, da parecchi anni sono impegnati sul fronte della criminalità, con inchieste giornalistiche e resoconti di numerosi processi. "A chi ci minaccia - commenta Di Girolamo - evidentemente non vanno giù i nostri articoli e il nostro modo di fare giornalismo. Costoro, però, devono capire che non siamo soli".



ANSA



A Giacomo Di Girolamo e alla redazione di Tp24.it la piena solidarietà da tutta la redazione di ANTIMAFIADuemila



Foto © Imagoeconomica