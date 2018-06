Mafia: Fondazione Falcone, concorso per 15 borse di studio

Rassegna Stampa

Palermo. Concorso per 15 borse di studio di 6.500 euro ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate dall'Ars e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso. Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche afferente alle classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche o sociali con il massimo dei voti (110/110) in una Università siciliana pubblica o privata riconosciuta con sede nel territorio siciliano e che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando. Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro venerdì 7 settembre 2018. Il presidente: Falcone N. 35 L.c. 9/C0032.



