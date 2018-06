Montante: Antimafia Sicilia, prende corpo diretta audizioni

Rassegna Stampa

Si aspetta decisione formale Presidenza Ars

Palermo. Ci sarebbe una intesa di massima per la trasmissione in diretta delle audizioni in commissione Antimafia dell'Assemblea siciliana sul cosiddetto 'sistema Montante'. Si aspetta la decisione formale della Presidenza dell'Ars alla quale Claudio Fava, presidente dell'antimafia, aveva chiesto l'autorizzazione alle dirette. L'istruttoria è stata aperta nei giorni scorsi, il primo ad essere ascoltato è stato l'ex dirigente al dipartimento Attività produttive Marco Romano che ha avallato le accuse nei confronti dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell'ambito di una inchiesta della Dda di Caltanissetta. Le audizioni entreranno nel vivo la prossima settimana, a partire da martedì. Tra le persone che l'Antimafia intende ascoltare ci sono l'ex governatore Rosario Crocetta e gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, tutti indagati nell'inchiesta. I tecnici dell'Ars, secondo quanto apprende l'ANSA, starebbero verificando le condizioni per la diretta con un circuito chiuso tra la commissione e la sala stampa.



ANSA



Foto © Imagoeconomica