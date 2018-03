Mafia: Gotha 7; sequestrati 6 milioni di beni a imprenditori

Rassegna Stampa

Operazione dei carabinieri e della Dia di Messina

Messina. Carabinieri e personale della sezione operativa delle Dia di Messina hanno sequestrato beni per 6 milioni di euro a Carmela Milone, a suo marito Domenico Giuseppe Molino e a Antonino Polito già indagati nell'ambito del procedimento denominato "Gotha7" per intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di beni, nell'ambito di associazione mafiosa. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Messina, Monica Marino, su richiesta della Dda della locale Procura, interessa due società. L Gramey Srl, riconducibile ai coniugi Molino fino a pochi anni fa affidataria di numerosi contratti d'appalto sia nel settore pubblico che privato, attraverso l'imposizione di sub appalti in suo favore, come strumento per portare a termine attività estorsive da parte della famiglia mafiosa dei barcellonesi. E l'Edil Delta Srl Unipersonale impresa intestata formalmente a Antonino Polito. Sequestrati anche tre terreni di proprietà della famiglia Milone a Barcellona Pozzo di Gotto, un appartamento mansardato nel Comune di Cotronei (KR), quattro autocarri per lavori edili, cinque autovetture ed un motociclo. Oltre a questi beni sono stati sottoposti a sequestro tutti i rapporti finanziari e/o titoli, prodotti o altro nella disponibilità di Domenico Giuseppe Molino del relativo nucleo familiare, nonché delle due imprese.



ANSA