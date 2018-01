Mafia: De Lucia, clan teneva sotto scacco imprenditori

Rassegna Stampa

Procuratore, cosche inserivano uomini in istituzioni

Messina. "L'organizzazione criminale dei barcellonesi era ancora molto presente nel territorio nonostante le operazioni precedenti avessero già colpito in modo forte il clan. C'è stato uno straordinario sforzo organizzativo da parte di polizia e carabinieri che hanno disarticolato l'organizzazione mafiosa nel territorio e hanno contribuito a contrastare una criminalità che teneva sotto scacco i cittadini e le realtà imprenditoriali". Lo ha detto il procuratore di Messina Maurizio De Lucia durante una conferenza stampa stamani per l'operazione Gotha 7 che ha portato all'arresto di 40 persone da parte di polizia e carabinieri. "D'altronde - ha proseguito De Lucia - c'è una continuità nella repressione dello Stato contro la criminalità e l'esperienza insegna che questo è molto importante. La continuità si manifesta con la cattura dei latitanti, l'attacco ai patrimoni e le continue operazioni di controllo del territorio che portano a risultati come quello di oggi per colpire forme di accumulazione illecita bel territorio". "Oggi - ha detto - c'erano tra gli arrestati anche due ex consiglieri comunali, la mafia ha sempre cercato di collocarsi all'interno delle istituzioni per trarne i vantaggi possibili, sia nei comuni per gli appalti, che a livello più alto. Per 150 anni la mafia ha sempre cercato di inserire i propri esponenti nelle istituzioni pubbliche”.

ANSA