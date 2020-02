Migranti: voto ufficiale, Senato manda Salvini a processo

Rassegna Stampa

Con 76 voti a favore, 152 contrari e nessun astenuto il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini, bocciando l'odg presentata da Fi e Fdi per non concedere il via libera al processo. L'aula era chiamata a esprimere un parere sull'odg presentato dai senatori Bernini-Ciriani ed altri, che proponeva il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio. L'odg, in pratica, mirava ad annullare la decisione della Giunta per le immunità, che in precedenza aveva deliberato il via libera al processo di Salvini. Quindi chi ha voluto concedere l'autorizzazione (uniformandosi alla decisione della Giunta), ha votato no all'odg Fi-Fdi. Mentre i senatori che hanno voluto negare l'autorizzazione a procedere hanno votato sì.



AdnKronos



Foto © Imagoeconomica