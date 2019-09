GlobalClimateStrike, la lettera aperta al sindaco di Civitanova per una citta' ''plastic-free''

Rassegna Stampa

a cura del gruppo locale di #Fridayforfuture



Riportiamo di seguito la lettera aperta al sindaco di Civitanova Marche (Mc) Fabrizio Ciarapica consegnata oggi dagli organizzatori locali del #Fridaysforfuture in occasione della manifestazione gemellata con quelle di tutto il mondo.



Egregio signor sindaco,

Siamo delle ragazze di 15 e 16 anni che frequentano il terzo liceo, che si sono messe in gioco come portavoce di tutto coloro che hanno a cuore questo argomento: il nostro futuro. Per questo sentiamo il dovere, nel nostro piccolo di rendere Civitanova una città più ecosostenibile.

Quindi volevamo fare delle proposte, realizzabili, perché sappiamo tutti che chiederle di fermare il cambiamento climatico da un giorno all’altro è pressoché impossibile.

Avevamo pensato di partire dal metter in tutte le scuole di Civitanova i distributori di acqua naturalizzata per ridurre un minimo il consumo di plastica. Abbiamo apprezzato molto l’introduzione dei distributori d’acqua a Civitanova, ma nonostante ci siano da anni pochi sanno della loro esistenza oppure non conoscono la loro importanza. Dunque abbiamo pensato che sarebbe opportuno educare i cittadini sul tema del cambiamento climatico è di conseguenza educarli all’utilizzo di questi distributori.

Un altro piccolo cambiamento che potrebbe fare la differenza, e sostituire i piatti e i bicchieri di plastica che utilizzano i bambini del tempo pieno per fare pranzo a scuola, con piatti e bicchieri di carta biodegradabili o di plastica rigida.

Pensavamo in oltre che si posso mettere più fontanelle a Civitanova e piantare degli alberi nei parco giochi per ridurre l’inquinamento atmosferico, a nostro parere sarebbe una buona idea reintrodurre i sacchetti con il microchip.

Come ultima richiesta proponiamo di prolungare il servizio degli autobus durante il periodo di estivo fino a tardi così da permettere a tanti ragazzi che escono la sera di sfruttarlo così da ridurre la circolazione delle auto.

La ringraziamo moltissimo per l’attenzione, speriamo che le nostre richieste siano ascoltate.

Cordiali saluti

le organizzatrici



In foto: il sindaco Fabrizio Ciarapica alla manifestazione odierna in occasione del #Fridaysforfuture © ACFB



