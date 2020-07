'Ndrangheta, processo Alchemia: 10 condannati e 22 assolti a Palmi

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Sono state inflitte 10 condanne con pene che vanno da un anno e otto mesi a 18 anni all’interno del processo Alchemia, celebrato in primo grado con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La corte ha anche assolto 22 imputati. Le accuse, a vario titolo, erano di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni e società. Le indagini di Polizia e Dia, che coordinati dalla Dda di Reggio Calabria nel luglio 2016 avevano eseguito 42 misure cautelari, avevano svelato gli affari delle cosche reggine "Raso-Gullace-Albanese" e "Parrello-Gagliostro", e in particolare la presenza di affiliati in Liguria e gli interessi in sub-appalti dei lavori del "Terzo Valico di Giovi".



Foto © Emanuele Di Stefano