Camorra a Eraclea, al via seconda tranche del processo

Rassegna Stampa

Nella giornata di ieri, nell'aula bunker del Tribunale di Venezia, è andata in scena la prima udienza della seconda tranche del processo legato alle infiltrazioni camorristiche nel Veneto Orientale, in particolare nella cittadina di Eraclea (Venezia). A giudizio 45 imputati, tra cui l'ex sindaco di Eraclea Mirco Mestre, mentre in 25 hanno scelto il rito abbreviato già in corso. Gli imputati sono accusati a vario titolo di aver partecipato a un'associazione per delinquere, attorno alla famiglia del boss della camorra Luciano Donadio, che controllava la vita economica della piccola località veneziana con estorsioni, violenze e pressioni sulla politica con voto di scambio. In aula un centinaio di avvocati che hanno lamentato la mancanza di rispetto delle regole previste per l'emergenza sanitaria (pochi microfoni, distanze difficili da rispettare) che verranno risolti nella prossima udienza di lunedì 25 giugno. In questa fase si sono proposte come parti civili la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, il Comune di Eraclea e alcune sigle sindacali. Richieste in parte eccepite dalla difesa mentre, nelle repliche i Pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini le hanno sostenute. Il collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio si è riservato ogni decisione in camera di consiglio.



Fonte: ANSA