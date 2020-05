Ruby Ter, rinviata a ottobre la sentenza del processo stralcio a Berlusconi

Rassegna Stampa

di AMDuemila

E' stata rinviata al 1° ottobre 2020 l'udienza conclusiva di uno stralcio del processo nel cosiddetto Ruby ter in corso al Tribunale di Siena. Per quella stessa data è attesa la sentenza. Il 13 febbraio scorso la Procura di Siena, con il pm Valentina Magnini, aveva chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa, l'ex premier e leader di Forza Italia avrebbe pagato il pianista senese Danilo Mariani, che si esibiva nella sua villa di Arcore, per indurlo a falsa testimonianza sul caso olgettine.

Nell'ambito dello stesso procedimento la Procura ha chiesto 4 anni e 6 mesi per Mariani per il reato di falsa testimonianza.

Il Tribunale di Siena, presieduto dal giudice Ottavio Mosti, ha rinviato l'udienza prevista per oggi al prossimo 1 ottobre per l'impossibilità degli avvocati milanesi dell'ex Cavaliere di spostarsi e raggiungere la città toscana a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Il processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal Tribunale di Milano a quello della città del Palio nel 2017 per competenza territoriale. Per i pm milanesi, infatti, a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a Villa San Martino nei processi del Ruby gate. Secondo l'accusa i bonifici effettuati da Berlusconi a Mariani come 'rimborsi spesa', circa 170mila euro in tre anni dal 2011 al 2013, sarebbero stati in realtà dei pagamenti per indurre il pianista di Arcore a falsa testimonianza sul caso delle cosiddette olgettine.

I difensori di Berlusconi, gli avvocati Federico Cecconi ed Enrico De Martino, hanno sempre contestato la ricostruzione dell'accusa.



