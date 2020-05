Processo ''Theorema-Roccaforte'': saranno interrogati i fratelli Berna contro la 'ndrina Libri

Rassegna Stampa

di AMDuemila

All’interno del processo “Theorema-Roccaforte”, troncone d’inchiesta che riguardo capi e greggiari della potente cosca Libri di Reggio Calabria, leader della frazione Cannavò, c’è stata una svolta in quanto il pubblico ministero Walter Ignazito ha avvisato le parti di aver depositato attività integrative di indagine a partire dall’informativa dell’indagine “Heliantus” e delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso, i fratelli Francesco e Fabio Berna, il primo ex presidente calabrese dell’associazione nazionale costruttori edili (autosospeso dal prestigioso incarico dopo l’arresto) ed entrambi imprenditori vittime del racket. A riportare la notizia il quotidiano calabrese “Gazzetta del Sud”. La procura antimafia di Reggio Calabria ha chiesto ed ottenuto che i fratelli Francesco e Fabio Berna vengano interrogati in aula. Francesco, Fabio Demetrio sono stati coinvolti nell’operazione “Libro nero” con l’accusa di essere stati degli imprenditori compiacenti alla cosche. Nei confronti dei fratelli Francesco e Demetrio Berna è stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere poi trasformata in detenzione domiciliare con una posizione affievolita, e ridimensionata, dopo una continua e preziosa, interlocuzione con i magistrati del pool antimafia ammettendo e denunciando di essere stati vittime d’estorsione, rafforzando l’indagine parallela che hanno colpito duramente la cosca Labate che opera nei quartieri di Reggio Sud, Gebbione e Sbarre.

I difensori degli imputati chiamati in causa, gli avvocati Francesco Calabrese, Lorenzo Gatto e Marco Gemelli, hanno scelto di riservarsi di indicare prove a discarico ed interloquiranno davanti al Tribunale collegiale sul tema specifico nella prossima udienza.

Nel processo contro la cosca Libri, con rito abbreviato, il Gup ha già inflitto 12 condanne con pene che hanno toccato i 20 anni di reclusione per complessivi 127 anni e mezzo.



Foto © Imagoeconomica