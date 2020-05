Narcotraffico: conclusa requisitoria processo ''Stammer-Melin'', chieste condanne per 4 secoli e mezzo

Rassegna Stampa

Si è conclusa la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Antonio De Bernardo, all’interno del processo, nato dall’operazione “Stammer”, nel contrasto al traffico internazionale di droga tra il Sud America e l’Albania. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Secondo l’ipotesi accusatoria dei magistrati, l’organizzazione attiva nel vibonese, da tantissimi anni inserita nel narcotraffico internazionale, avrebbe intavolato delle trattative con gli albanesi, per il tramite di sodali brindisini, funzionali all’approvvigionamento di enormi partite di marijuana. Inoltre, i calabresi avrebbero ospitato a Mileto il rappresentante albanese, come garanzia per il carico di droga in arrivo. Secondo gli inquirenti la droga sarebbe stata poi volutamente dirottata dalla Puglia per poi farla passare per il porto di Ancona, avendo come fine del suo viaggio Milano, dove l’organizzazione aveva uomini pronti per la vendita dello stupefacente.

Secondo il pm De Bernardo non ci sono dubbi, in ordine alla consapevolezza della quasi totalità degli imputati, nei confronti dei quali ha avanzato le richieste di pena severissime. Queste le richieste di pena: 30 anni di carcere per Antonio Grillo, di 42 anni, di San Calogero; 26 anni per Pasquale Grillo, di 71 anni, di San Calogero (padre dei primi due); 28 anni Giuseppe Grillo, di 39 anni, di San Calogero; 12 anni Mario Calesse, 45 anni, di Sant’Eufemia d’Aspromonte, residente a Muggiò (Mb); 13 anni Giuseppe Careri, di 49 anni, di Rosarno; 18 anni Franco Greco, di 48 anni, di Marcedusa; 26 anni Rocco Iannello, di 45 anni, di san Giovanni di Mileto; 28 anni Fortunato Loschiavo, di 49 anni, di Mileto; 16 anni Fulvio Luccisano, di 33 anni, di Mileto; 16 anni per Vania Luccisano, di 40 anni, di Mileto; 16 anni Ernesto Oliva, di 58 anni, di Terranova da Sibari (Cs); 18 anni Salvatore Paladino, di Rosarno; 28 anni per Massimo Pannaci, di 52 anni, di Vibo Valentia; 30 anni per Pasquale Pititto, di 52 anni, di San Giovanni di Mileto; 12 anni, Antonio Prostamo, di 31 anni, di San Giovanni di Mileto; 18 anni Giuseppe Rondinelli, di 42 anni, di Botricello; 18 anni Antonio Scicchitano, di 47 anni, di Botricello; 16 anni Antonino Suppa, 46 anni, di Francica; 28 anni Antonio Varone, di 45 anni, di Mileto; 12 anni Leonardo Florio, di 56 anni, di Vibo Marina; 12 anni Domenico Luccisano, di 37 anni, di Mileto; 26 anni Osvaldo Mena Nunez, di 55 anni, della Repubblica Dominicana. L’assoluzione è stata chiesta dal pm nei confronti di Michell Vincenzo Piperno, di 38 anni, di San Costantino Calabro, e per Francesco Paladino di Rosarno.



