Coronavirus: Palagiustizia Torino rileva temperatura a tutti

Si prepara la ripresa parziale attività settore civile

Torino. Misurazione della temperatura corporea su chiunque, a qualsiasi titolo, faccia ingresso nel Palazzo di giustizia di Torino e negli uffici giudiziari delle ex Nuove. Lo ha deciso il procuratore generale, Francesco Saluzzo. Se sara' pari o superiore a 37,5 gradi sara' vietato l'accesso. Proprio oggi a Palazzo di giustizia subalpino e' in programma una ripresa parziale delle attivita' ordinarie nel settore civile. Della rilevazione si occupera' il "Gruppo volontario dell'associazione nazionale dei carabinieri" di Torino, che disporranno di quattro termoscanner (ne e' previsto un quinto) forniti dall'Unita' di crisi della Regione Piemonte. Il protocollo prevede lo svolgimento dell'operazione fino al 30 giugno. Il pg Saluzzo si e' detto del parere che "se la persona positivamente 'rilevata' ha come destinazione un'udienza o la comparsa davanti a un giudice o un pm, la sua mancata comparizione dovrebbe essere intesa come giustificata".



