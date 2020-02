Cosenza: Gratteri pianta l'albero nel 'Giardino dei Giusti' di Fuscaldo

Rassegna Stampa

Cosenza. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha partecipato all'inaugurazione del "Giardino dei giusti" che nascerà a Fuscaldo (Cosenza) per iniziativa degli alunni della scuola primaria "Angela Maria Aieta". Gratteri, vanga in mano, ha piantato personalmente l'albero di ulivo a lui dedicato dai ragazzi, età compresa fra i 10 e i 13 anni, che hanno scelto la figura del procuratore per dedicare uno dei 16 alberi con questa motivazione: 'Sul tavolo delle nostre ricerche sono emersi diversi uomini e donne che ci hanno fatto riflettere sui valori dell'onestà, della legalità e della giustizia vera. Il suo nome si è imposto con forza e all'unanimità in quanto lei, come noi, dimostra di amare la nostra Calabria. Lei rappresenta un esempio da seguire, perché con il suo lavoro combatte la mafia e rischia tutti i giorni la propria vita, al fine di riportare la legalità”.



Adnkronos