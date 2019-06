Truffa: imprenditore Bulgarella scagionato da ogni accusa

Rassegna Stampa

Trapani. L'imprenditore Andrea Bulgarella è stato scagionato da ogni accusa anche dalla procura di Milano, dopo che lo scorso anno era stato prosciolto per mafia dal Gip di Firenze per insussistenza dei fatti. In fase di indagini preliminari il giudice aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia toscana. Adesso cadono definitivamente anche le accuse per appropriazione indebita e concorso in truffa a carico di Bulgarella, Federico Tumbiolo, Fabrizio Palenzona e di altri dirigenti di Unicredit. Lo rende noto il gruppo imprenditoriale che fa capo al costruttore trapanese. La procura di Milano, a cui Firenze aveva inviato gli atti d'indagine per competenza territoriale, ha chiesto l'archiviazione, accolta dal Gip.

ANSA