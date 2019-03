Oliverio indagato: Cassazione revoca obbligo dimora

Rassegna Stampa

Governatore accusato di abuso d'ufficio da Procura Catanzaro

Catanzaro. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio torna libero di muoversi e di svolgere appieno le sue funzioni. La Corte di Cassazione, infatti, ha ha revocato stasera l'obbligo di dimora nel comune di residenza cui era sottoposto dal 17 dicembre scorso. Un provvedimento emesso dal gip su richiesta della Procura di Catanzaro per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta "Lande desolate" per presunte irregolarità in due appalti gestiti dalla Regione per la realizzazione della sciovia di Lorica e dell'aviosuperficie di Scalea.

Gli appalti al centro dell'inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza con il coordinamento della Procura-Dda catanzarese diretta da Nicola Gratteri, sono gestiti dall'impresa di costruzioni di cui è titolare Giorgio Ottavio Barbieri, arrestato il dicembre scorso - poi posto ai domiciliari dal riesame - e ritenuto vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Muto di Cetraro (Cosenza). Secondo l'accusa, in particolare, Barbieri avrebbe ottenuto fondi europei per l'esecuzione dei lavori senza che la sua azienda avesse le capacita' tecniche e finanziarie per portare a compimento l'appalto vinto. Inoltre, secondo l'accusa, Oliverio avrebbe autorizzato un ulteriore finanziamento di oltre 2 milioni di euro a fronte di opere incompiute e di un sostanziale stallo dei lavori.

Per Oliverio, la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, misura non accolta dal Gip. Nei giorni successivi all'emissione del provvedimento di obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il comune del cosentino in cui e' residente, nei confronti del governatore calabrese, la Procura catanzarese aveva emesso un avviso di garanzia per corruzione.

Adesso, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali di Oliverio, gli avvocati Armando Veneto e Vincenzo Belvedere. "Ogni tanto si incontra un magistrato giusto" e' stato il commento di Veneto. Belvedere, dal canto suo, ha sottolineato come la decisione sia giunta "su conforme parere del Pg, che è ancora più importante, che ha definito abnorme il provvedimento. Le tesi che portavamo avanti sin dall'inizio, sin dal tribunale della libertà - ha aggiunto il legale - sono state finalmente accolte dalla Cassazione e, a maggior ragione, dalla Procura generale. Quello che rimane di questa vicenda e' che il tribunale della libertà, probabilmente per la presenza di ben tre procuratori di Catanzaro che sostenevano l'accusa, fosse stato male impressionato da questo schieramento di forze che non era dovuto per un abuso d'ufficio. La Cassazione che giudica lontana dai fatti e dai condizionamenti, ha giudicato per quello che è il fatto, un fatto che non meritava sicuramente di arrivare a queste conseguenze".



ANSA



Foto © Imagoeconomica