Mondo di mezzo: disposto 41 bis per Carminati

Rassegna Stampa

Roma. Il Dap ha disposto, a quanto si apprende, il 41 bis - cioè il regime di carcere duro - per Massimo Carminati, l'uomo chiave dell'inchiesta Mafia Capitale. Il 41 bis è stato disposto come conseguenza della sentenza di secondo grado che ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per gli imputati principali. Nei giorni scorsi la terza sezione della Corte d'Appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha capovolto la sentenza di primo grado del processo sull'indagine "Mondo di mezzo" riconoscendo l'associazione per delinquere di stampo mafioso, prevista dall'articolo 416 bis del codice penale, per 18 su 43 imputati. Massimo Carminati è stato condannato a 14 anni e sei mesi. In primo grado aveva ricevuto una condanna a 20 anni.



ANSA



Foto © Ansa