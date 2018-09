Editoria: bancarotta Ste, 5 anni e mezzo a Verdini

Rassegna Stampa

Cinque anni per ex deputato Massimo Parisi

Firenze. Denis Verdini (in foto) è stato condannato per bancarotta fraudolenta della Società Toscana di edizioni (Ste) a 5 anni e mezzo. Il tribunale di Firenze ha poi condannato a 5 anni anche l'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi i giudici hanno anche deciso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tre anni ciascuno per gli altri 3 imputati nel processo, tutti amministratori della Ste che pubblicava 'Il Giornale della Toscana'. Il pm Luca Turco aveva chiesto 3 anni per Verdini e 2 anni per Parisi. I tre ex amministratori della Ste condannati a tre anni dal tribunale sono Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Enrico Luca Biagiotti e Pierluigi Picerno. Per tutti e tre anche interdizione dai pubblici uffici per 5 anni ciascuno. Per quanto riguarda le parti civili alla curatela del fallimento Ste è stata assegnata una provvisionale di 300mila euro, mentre a 4 ex giornalisti del quotidiano che si erano costituiti parte civile è stata assegnata una provvisionale di 15mila euro ciascuno: i risarcimenti dei danni verranno poi stabiliti in sede civile. Alla lettura del dispositivo nell'aula del tribunale Verdini era assente come gli altri imputati, ad eccezione di Pierluigi Picerno.



ANSA



Foto © Imagoeconomica