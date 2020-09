Traffico di droga, 23 arresti in Basilicata

Rassegna Stampa

di AMDuemila

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Pisticci (Matera) stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali - emessa dal gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della procura distrettuale antimafia - a carico di 37 indagati ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per 23 di loro è stato disposto l'arresto e per 14 l'obbligo di dimora. Secondo gli inquirenti il sodalizio criminale individuato opera su diversi comuni delle province di Matera e Potenza. L'operazione, che vede coinvolti oltre 100 Carabinieri con unità cinofile e il supporto di un elicottero, sta interessando le province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano.

I particolari dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà stamani, alle ore 11.30, negli uffici della Procura distrettuale antimafia nel Palazzo di Giustizia di Potenza.



Foto © Imagoeconomica