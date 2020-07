Proiettile con minacce a magistrato Tribunale Reggio Calabria

Rassegna Stampa

Reggio Calabria. Un proiettile con una foto del magistrato segnata da una croce è stato lasciato da ignoti nell'androne del palazzo in cui vive il giudice Tommasina Cotroneo, presidente della sezione Gip del Tribunale di Reggio Calabria. La scoperta è stata fatta ieri sera in via Santa Caterina della città dello Stretto, dove il magistrato risiede. A fare la scoperta, secondo quanto riporta il quotidiano "Gazzetta del Sud", sono stati gli agenti del servizio di tutela del magistrato. Due anni fa qualcuno aveva lasciato quattro proiettili sul parabrezza dell'auto del giudice.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra Mobile di Reggio Calabria e la Scientifica. Molte le indagini seguite dal giudice. L'ultima ordinanza da lei firmata riguarda la cosca di 'ndrangheta De Stefano, con gli arresti relativi all'operazione "Malefix". Le indagini sull'atto intimidatorio sono seguite dalla Procura di Catanzaro, competente per le indagini riguardanti i magistrati in servizio a Reggio Calabria.



AGI



Foto © Imagoeconomica