XXVII Anniversario della strage di via dei Georgofili

Rassegna Stampa

Causa COVID19 tutti i consueti eventi ed iniziative si trasformano in un ricco calendario di contributi online da seguire sui nuovi canali dell’Associazione sotto gli hashtag #LaMemoriaNonSiFerma #StrageViaDeiGeorgofiliFirenze #27maggio1993

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020

• Dalle ore 9:

“Giustizia, Verità e Memoria nonostante tutto: il ruolo delle associazioni delle vittime per la Giustizia, la piena Verità e la Memoria degli eventi terroristici e mafiosi d’Italia; il ricordo dell’impegno di Giovanna Maggiani Chelli e l’importanza della prosecuzione della Memoria, grazie anche a nuovi strumenti, anche in tempi di difficoltà ed emergenza per l’intero Paese”.

Pubblicazione di video con interventi istituzionali, di rappresentanti delle associazioni di vittime di terrorismo e mafia.

Le testimonianze sono state raccolte dalla Regione Toscana, che da sempre collabora con la nostra associazione per mantenere viva la memoria della strage. I video saranno pubblicati anche sul sito Toscana Notizie, agenzia stampa della Regione Toscana.

E’ stato inoltre realizzato da InToscana il videoracconto ”Strage dei Georgofili 1993-2020. Il ricordo, 27 anni dopo” che raccoglie in modo integrato tutti i contributi dei ricordi e delle riflessioni sulla strage e su questo anniversario.

Il video sarà visibile sui canali dell’associazione e su quelli della Regione Toscana.



• Dalle ore 18:

Pubblicazione del video documentario sulla Strage di Via dei Georgofili a cura di LEO MAGAZINE – Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze.



• Dalle ore 21:

“Il Dono della Luna – I segreti di Bubina”. Pubblicazione del capitolo dedicato alla memoria della Strage intitolato “I segreti di Bubina”, estratto dal film documentario “Il Dono della Luna”, prodotto e per l’occasione gentilmente concesso all’Associazione dal canale tv digitale TV2000 di Rete Blu S.p.A.





MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020

• Dalle ore 00.30:

Diretta Facebook da Via dei Georgofili, Firenze dove – pur in forma ridotta nel rispetto delle disposizioni governative in materia di Covid19 – alle ore 1.04 si terrà la deposizione da parte delle autorità di una corona floreale sul luogo della Strage.



• Dalle ore 9:

Diretta Facebook dal cimitero de La Romola, San Casciano Val di Pesa (FI) dove – pur in forma ridotta nel rispetto delle disposizioni governative in materia di Covid19 – si terrà la deposizione da parte delle autorità di una corona floreale sulla tomba della Famiglia Nencioni, vittime della Strage.



• Dalle ore 11.00:

Pubblicazione di video messaggi istituzionali dalla comunità di San Casciano Val di Pesa: Sindaco Roberto Ciappi, Assessore alla Cultura Maura Masini, etc.



• Ore 15.30 – La Memoria e la scuola: pensieri e riflessioni contro la mafia di alunni delle classi 2C e 3A della scuola media Ippolito Nievo dell’Istituto Comprensivo Niccolò Machiavelli di San Casciano Val di Pesa, coordinamento Prof.sse Sandra Ancillotti e Isabella Distinto.



• Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 #LaMemoriaNonSiFerma #StragedeiGeorgofiliMaggio1993

Teatro dei Passi Arca Azzurra Eventi

Tre video con parole, immagini, musica per non dimenticare. Il silenzio è mafia.

Reading di e con Tiziana Giuliani e la partecipazione degli allievi Teatro dei Passi Arca Azzurra Formazione. Disegni di Barbara Busetto, Eugenio Frosali e Lorenzo Bojola. Musiche eseguite da Filippo Burchietti (violoncello) e Serena Rinaldi (chitarra classica). Un grazie a Andrea Giuntini e Paolo Ciotti per le letture di Dante e Luzi e a Gianni Panciroli per il dipinto Le coucher du soleil et de la rondine

• ore 16.30 Il Ricordo: la notte del 26 maggio e l’alba del 27 maggio 1993

• ore 17.30 I giardini del Tramonto alla Romola: profumo di casa soltanto per voi

• ore 18.00 I ‘non eroi’, paladini della giustizia. Dedicato a Giovanna

L’associazione riunisce le vittime e i familiari delle vittime della Strage di Via dei Georgofili avvenuta a Firenze nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993.

Si propone di ( dall’art.3 dello Statuto):

– rappresentare ed assistere le Vittime e i loro familiari nei confronti della Legge edelle Istituzioni e coordinare tutti gli interventi economici, giudiziari e tecnici a tal fine necessari ed opportuni;

– incoraggiare, favorire e promuovere le iniziative a favore di tutta la verità sulle stragi del ’93 e a favore del mantenimento della memoria

Per le vittime, per noi che abbiamo vissuto questo orrore sulla nostra pelle e su quella dei nostri familiari, Memoria e Verità sono due concetti intimamente connessi e non possiamo concepire l’una senza l’altra. Perciò ci batteremo sempre affinchè su questa vicenda venga fatta piena luce e il ricordo delle vittime innocenti possa limpidamente vivere nelle coscienze, non inquinato da lati oscuri, misteri irrisolti, responsabilità e connivenze non accertate e non perseguite.