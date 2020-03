Mafia: Fiamme Gialle Trento sequestrano vigneti per 70mln

Rassegna Stampa

di AMDuemila

La Guardia di Finanza di Trento, a conclusione di indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'economia locale, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo su terreni e fabbricati di due tenute siciliane di proprietà del Gruppo Mezzacorona, uno dei piu' importanti operanti a livello internazionale nel settore vitivinicolo. Si tratta di un complesso aziendale, del valore di oltre 70 milioni di euro, che si estende nelle province di Agrigento e Ragusa con oltre 900 ettari di vigneti e numerosi fabbricati. Nello stesso momento sono in corso numerose perquisizioni presso le case e gli uffici di quattro indagati, accusati, in concorso, del reato di riciclaggio aggravato dall'aver agevolato Cosa nostra. Le indagini - spiegano gli investigatori - hanno permesso di appurare che "tra il 2000 e il 2005e' stata posta in essere una operazione commerciale, attraverso la quale sono state acquisite le due tenute siciliane dalla precedente proprietà mafiosa per ottenere i terreni e gli edifici pertinenziali precedentemente individuati come funzionali ai progetti di sviluppo del Gruppo trentino".



Foto © Imagoeconomica