Mafia: de Raho, in Liguria 'colonie' criminalita' organizzata

Rassegna Stampa

Procuratore, reinvestono soprattutto in ristorazione e bar

Genova. "Ormai le indagini hanno evidenziato come nel nord Italia soprattutto la 'Ndrangheta colonizzi territori, sia presente non solo per reinvestire ma per controllare cosi' come fa nei territori d'origine. In Liguria c'è una presenza di vere e proprie colonie della criminalità organizzata, cioè di cosche che si sono ormai stabilizzate nella Regione. E' un dato stabile in tutto il nord Italia". Lo ha affermato il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho oggi pomeriggio a margine di un incontro pubblico presso l'Università di Genova. "Le mafie nel nord Italia si muovono come negli altri territori, inizialmente sono presenti con pochi nuclei famigliari, poi colonizzano con la stabilità di una cosca, iniziano a stringere legami, reinvestono soprattutto nella ristorazione e nei bar, non solo per riciclare il denaro provento di reati, ma per creare luoghi dove stringere legami con la politica e l'economia che conta", ha aggiunto de Raho.



ANSA



Foto © Imagoeconomica