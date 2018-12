Estorsioni Casalesi: Libera, mafie fanno affari a Nord Est

Rassegna Stampa

Ma per molte persone sono invisibili e marginali

Trieste. L'operazione della Dia di ieri è "la conferma che le mafie sono presenti, insediate e fanno affari nel Nord Est. E' necessaria una forte presa di coscienza: la vera forza delle mafie sta fuori dalle mafie". Tuttavia, "nel Nord-Est per 4 intervistati su 10 la mafia è invisibile e la ritiene un fenomeno marginale". E' il commento di Francesca Rispoli, dell'ufficio di presidenza di Libera all'arresto di sette persone in Fvg e altre regioni. Parlando di "innegabile lungimiranza" da parte delle mafie, Libera ne segnala la "capacità di mimetizzarsi e di agire sottotraccia", soprattutto "in questi ultimi vent'anni". E' per questo che occorre una "presa di coscienza" per contrastarle, poiché, "per quanto efficaci, le sole misure repressive non basteranno mai a eliminare il crimine organizzato nelle sue molteplici forme". Eppure, è "lontana la consapevolezza delle presenza delle mafie e della corruzione nel Nord-Est: ben 4 cittadini intervistati su 10 ritengono la mafia "invisibile" e la considerano un fenomeno marginale e di scarsa rilevanza a livello locale -regionale". Libera sottolinea un altro aspetto: "le mafie non riguardano il Nord perché non si registrano casi di omicidi mafiosi. Se le mafie non uccidono non esistono. Lo stesso per quanto riguarda la percezione della corruzione dove nel Nord Est il 44,6% degli intervistati valutano che la corruzione sia 'poco diffusa' e addirittura 'pressoché assente' o 'non sanno dare una risposta'". E' proprio nel Nord est, a Padova, che Libera ha scelto di promuovere il prossimo 21 marzo la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie con con un percorso di avvicinamento che coinvolgerà tutto il Nord Est con un appuntamento nazionale di approfondimento Contromafiecorruzione Nord Est, che si svolgerà dal 1 al 3 febbraio 2019 a Trieste, una tre giorni di lavoro, analisi e studio sul Nord Est del nostro Paese per analizzare come Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto abbiano in questi decenni subito l'attacco delle infiltrazioni mafiose e abbiano trovato alcune risposte di reazione e difesa.



ANSA