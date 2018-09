Ass. Georgofili: ''In Toscana c'e' la collusione tra mafia e politica e da 25 anni ci raccontano favole''

Rassegna Stampa

Secondo l’Università di Pisa, che su commissione della Regione Toscana, ha eseguito uno studio del fenomeno: in Toscana ci sarebbe la mafia e alla grande.

Ci sarebbe da meravigliarsi del contrario!

Nel 1993, il 27 Maggio 1993, 277 chili di tritolo sono entrati senza problemi nel centro storico di Firenze in via dei Georgofili, noi lo sappiamo bene sulla nostra pelle.

Sono giusto passati 25 anni e l’accertamento della verità di come “Cosa nostra” abbia fatto a recarsi sotto la Torre del Pulci ad ammazzare i nostri parenti ancora non lo sappiamo.

Azione terroristica della mafia nel centro storico di Firenze, 25 anni di pacche sulle spalle e verità accertata solo a livello mafioso, una ragione ci sarà o no?

Certo che c’è: in Toscana a Firenze c’è la mafia collusa con la politica e da 25 anni ci raccontano belle favole di indagini archiviate e scoprono attraverso studi che c’è la mafia; non guardando di certo alle nostre invalidità e alle tombe che abbiamo al cimitero sulle quali piangere ogni giorno .



Giovanna Maggiani Chelli

Presidente

Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili