Al via una campagna di CrowdFunding in memoria di Rita Borsellino

“Siamo centinaia di ragazze e ragazzi e vogliamo ricordare Rita Borsellino sostenendo i progetti del Centro Studi “Paolo Borsellino”, associazione da lei creata per diffondere e condividere buone pratiche di antimafia sociale e culturale” . È il testo con cui è stata attivata su Gofundme.com una campagna di crowdfunding in memoria di Rita Borsellino, attivista politica e sorella del magistrato Paolo, scomparsa lo scorso 15 agosto. In queste ore, grazie al passaparola, si sta ricomponendo la comunità del RitaExpress, un treno particolare che permise a 1.200 giovani studenti universitari del centro e Nord Italia di tornare in Sicilia e votare alle elezioni del 2006 che vedevano confrontarsi Rita Borsellino e Totò Cuffaro per la presidenza della Regione. “Rispettando le volontà della famiglia e dei figli di Rita - affermano gli organizzatori - vogliamo lasciare un segno della nostra vicinanza finanziando uno dei progetti del Centro Studi (www.centrostudipaoloborsellino.it), associazione che Rita ha fondato e della quale è stata Presidente fino alla fine”. Eventi di formazione nelle scuole, campi di legalità, iniziative di antimafia sociale e culturale tra gli obiettivi dei progetti: “Sarebbe bello - continuano gli organizzatori del crowdfunding - poter comprare un’altra bibliolapa, una biblioteca itinerante creata su una ape della piaggio. Una delle tante idee venute in mente a Rita per portare la cultura nelle periferie”.

Per sostenere e donare è possibile collegarsi al sito www.gofundme.com/ritaexpress



