Mafia: Alice Grassi, Sicilia cambiata, ora si svegli il Nord

Figlia di Libero a manifestazione Pisa, 5 mila in corteo

Pisa. "In Sicilia adesso le cose sono un po' cambiate e c'è molta più attenzione sul territorio per contrastare le infiltrazioni mafiose. Auspico che questa attenzione sia sviluppata soprattutto al Nord, che deve svegliarsi anche se in ritardo, dove la 'ndrangheta è molto forte ed è penetrata nel tessuto sociale". Lo ha detto Alice Grassi, figlia di Libero, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si ribellò al pizzo, oggi a Pisa per il corteo contro le mafie promosso da Libera Toscana, in corso di svolgimento. "Oggi è una giornata importante - ha aggiunto - soprattutto perché ci sono tantissimi giovani a questa manifestazione e io ho fiducia in loro, perché saranno loro a cambiare l'Italia. Ma la memoria va perpetuata ogni giorno, con le scelte concrete compiute nella quotidianità per stare dalla parte dello Stato e della legalità". Il corteo pisano, al quale partecipano circa 5 mila persone, in gran parte studenti provenienti da tutta la Toscana, ha attraversato le principali vie del centro cittadino in modo composto e si concluderà in piazza dei Cavalieri dove saranno letti i nomi delle vittime innocenti della mafia. Presenti alla manifestazione anche associazioni, sindacati e molti amministratori che sfilano indossando la fascia tricolore.



